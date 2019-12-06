В Раде создана новая группа депутатов – "Доверие"

Председатель верховной Рады Дмитрий Разумков объявил о создании в парламенте депутатской группы "Доверие".



"Сообщаю о формировании и регистрации в Верховной Раде Украины 9-го созыва депутатской группы "Доверие", - объявил Разумков на пленарном заседании парламента в пятницу.



По его словам, в группу вошли 17 народных депутатов, а возглавил ее внефракционный Олег Кулинич (избранный по округу №147, Полтавская область).

