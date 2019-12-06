Украина продолжит выпуск облигаций в евро - Маркарова

Впервые за последние 10 лет Украина выпустила облигации в евро, и эта практика будет продолжаться. Об этом сообщила во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает корреспондент УНН.



"Мы впервые за 10-летний срок этим летом, в июле, выпустили еврооблигации в евро, так как наши платежи все больше идут в евро. Мы интегруемся больше в экономику Украины, и мы разместили их под 6,75%, и это начало только нашей истории размещений в евро", - отметила министр.



Напомним, Украина летом получила от размещения еврооблигаций 1 млрд евро.



Также напомним, Министерство финансов на аукционе 3 декабря привлекло в государственный бюджет 4,65 миллиарда гривен от продажи облигаций внутреннего государственного займа Украины.

