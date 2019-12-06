В Харькове задержали российского "вора в законе"

Харьковские силовики задержали прибывшего из России "вора в законе" по кличке "Миндия Гальский". В Украину он приехал, чтобы восстановить свое влияние. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщает пресс-служба Нацполиции.



""Миндия Гальский" прибыл в Харьков с РФ и планировал встретиться с криминальными элементами, чтобы восстановить свое влияние и определиться с направлениями будущей "деятельности". Однако полицейские, установив его местонахождение, задержали "вора", тем самым помешали его планам", - говорится в сообщении.



После всех процедур, представители миграционной службы будут обращаться в суд о принудительном его выдворение за пределы Украины с запретом въезда.



Правоохранители сообщают, что в 2013 году в Санкт-Петербурге с согласия братьев Булискерия (Ика и Ливан "Галльские") Миндия получил статус "вора в законе". Кроме того, он в криминальной среде является так называемым "крестным отцом" "вора в законе" известного как "Тенго Гальский (Питерский)". Тенго был задержан 14 ноября на трассе Киев-Чоп в Ровенской области. Он направлялся из Львова в столицу, чтобы обсудить вопрос относительно сфер его влияния на территории страны.



Ранее сообщалось, что Зеленский внес в ВР законопроект о "ворах в законе". В случае принятия, закон будет предусматривать наказание за само пребывание в статусе "вора в законе". Ожидается, что закон затруднит въезд в Украину иностранных "воров в законе".

