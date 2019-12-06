НАБУ начало расследование в отношении нардепа Холодова

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство в отношении народного депутата от "Слуги народа" Андрея Холодова. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе НАБУ.



"4 декабря 2019 года детективами Национального антикоррупционного бюро Украины внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту возможного совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, а именно: законченного покушения на совершение преступления в виде злоупотребления властью или служебным положением", - сообщили в пресс-службе.



Также в НАБУ отметили, что уголовное производство зарегистрировано с учетом обращений, поступивших в Национальное бюро и публикаций в средствах массовой информации.



Как ранее сообщалось в СМИ, Андрея Холодова связывают с табачными махинациями и лоббированием им ради собственных интересов в Верховной Раде правки, которая увеличивает заработки для розничных торговцев табака.



Напомним, НАБУ открыло уголовное производство по факту возможного совершения экс-главой СБУ Василием Грицаком превышения власти или служебных полномочий.

