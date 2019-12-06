Завтра в Украине будет без осадков, на дорогах гололедица

В ближайшие сутки, 7 декабря, погоду будет определять умеренно теплая воздушная масса Атлантического происхождения, близость фронтальных разделов проявится увеличением облачности. Как сообщает Укргидрометцентр, в субботу в Украине будет без осадков, лишь в западных областях вечером местами небольшой дождь. На дорогах западных, центральных и восточных областей гололедица.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла, в южной части ночью около 0°, днем 4-9° тепла.



В Киеве - без осадков, температура ночью 2-4° мороза, днем 1-3° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 7 декабря самая высокая температура днем была 9,9° в 2015 году, самая низкая ночью -21,8° в 1959 году.



В воскресенье, 8 декабря, также без существенных осадков, лишь в западных областях небольшой дождь, ночью с мокрым снегом.



Ветер юго-западный 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла; днем 1-6° тепла, на крайнем юге страны до 9°. В Карпатах небольшой снег, температура ночью 1-6° мороза; днем около 0°.



В Киеве - без существенных осадков, температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.