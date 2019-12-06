Израиль совершенствует свою систему ПВО

Израиль успешно испытал новую ракетно-двигательную установку (РДУ) в рамках совершенствования системы противоракетной обороны, сообщило в пятницу министерство обороны еврейского государства.



"Военное ведомство провело испытание ракетно-двигательной установки с базы в центральной части Израиля. Тест был запланирован заранее и прошел в штатном режиме", - цитируют израильские СМИ сообщение военного ведомства.



Минувшим летом израильские военные совместно с коллегами из США успешно испытали на Аляске комплекс противоракетной обороны "Хец-3", который перехватил цели за пределами земной атмосферы, отмечают СМИ.



Противоракетная оборона еврейского государства представляет собой трёхуровневую структуру. На вооружении израильской армии стоят комплексы "Пэтриот" и "Хец" более ранних модификаций, батареи "Пращи Давида", способные перехватывать ракеты дальностью от 70 до 300 км и система ПРО "Железный купол", созданная для перехвата реактивных снарядов малой дальности, сообщает 9-й канал израильского телевидения.

