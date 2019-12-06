Украинскую легкоатлетку дисквалифицировали за допинг на 2 года

Федерация легкой атлетики Украины отстранила украинку Ольгу Корсун от соревнований на 2 года, сообщает издание Экспресс.



В организме спортсменки обнаружили следы мочегонных препаратов, о чем сообщила Международная федерация.



Генеральный секретарь Федерации легкой атлетики Украины Михаил Медведь объяснил, что обнаруженные препараты помогают сгонять вес и стимулируют мышцы.



"Если бы у нее обнаружили анаболические препараты, то было бы решение об отстранении на 4 года.



Мочегонные препараты не считают серьезным допингом. Они помогают сгонять вес, стимулировать мышцы. Не скажу, что они дают большое преимущество над соперником, но спортсмен оказывается в лучших условиях", - сказал бывший старший тренер сборной Украины по легкой атлетике Анатолий Голубцов.



Сообщается также, что дисквалификация Корсун начала действовать 12 июня 2019 года и закончится 11 июля 2021 года. Все результаты и призовые, полученные спортсменкой после 12 июля этого года будут аннулированы.

