Зеленский: Мы круглосуточно работаем над возвращением мира на Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская власть круглосуточно работает над возвращением мира на Донбасс.



Об этом глава государства сообщил во время встречи с военнослужащими в зоне проведения операции Объединенных сил.



«У нас очень много работы, немало сложностей, но мы обязательно все преодолеем, потому что на нашей стороне самое главное - это правда, а, следовательно, и победа будет на нашей стороне», - подчеркнул Зеленский.



«Сегодня мы круглосуточно работаем над возвращения мира на многострадальную землю украинского Донбасса», - добавил президент, отметив, что весь мир видит, что Украина достигает этого дипломатическим путем.

