Зеленский: Мы круглосуточно работаем над возвращением мира на Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская власть круглосуточно работает над возвращением мира на Донбасс.
Об этом глава государства сообщил во время встречи с военнослужащими в зоне проведения операции Объединенных сил.
«У нас очень много работы, немало сложностей, но мы обязательно все преодолеем, потому что на нашей стороне самое главное - это правда, а, следовательно, и победа будет на нашей стороне», - подчеркнул Зеленский.
«Сегодня мы круглосуточно работаем над возвращения мира на многострадальную землю украинского Донбасса», - добавил президент, отметив, что весь мир видит, что Украина достигает этого дипломатическим путем.
Источник: УНИАН
14:47