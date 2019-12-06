Apple может выпустить iPhone без портов
Американская компания Apple может в 2021 году выпустить iPhone без каких-либо портов в своих смартфонах.
Об этом сообщает портал 9to5mac со ссылкой на аналитика компании Минг-Чи Куо.
"Куо заявляет, что в 2020 году будет четыре модели iPhone с органическим светодиодом, а в 2021 году будет выпущен новый iPhone без порта Lightning", - говорится в сообщении.
Он предполагает, что также в этой модели iPhone в 2021 году не будет порта USB-C.
Куо считает, что Apple не сразу откажется от порта Lightning на своих iPhone, а будет делать это постепенно.
Как известно, порт Lightning используется для зарядки и передачи данных.
Источник: Укринформ
16:25