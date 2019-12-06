Uber получил около 6 тыс жалоб на сексуальные домогательства за два года

Сервис такси Uber впервые опубликовал отчет о безопасности поездок в США. Согласно документу компании, за 2017−2018 годы Uber получил около 6 тыс жалоб на сексуальные домогательства разной степени.



Отмечается, что нападению подвергались как пассажиры, так и водители. Также в отчете зафиксированы случаи подобных инцидентов между пассажирами.



«Наши данные показывают, что водители сообщают о домогательствах примерно настолько же часто, насколько и пассажиры», — отметили в компании. Компания отмечает, что в основном домогательства проявлялись в нежелательных поцелуях или прикосновениях.



Всего за 2018−2017 годы в США с помощью Uber было совершено 2,3 млрд поездок. За это время компания получила около 464 сообщения об изнасилованиях и 587 о попытках изнасилования. За 2018 год девять человек были убиты во время поездок в Uber, за 2017 год — десять.



Данные отчета основаны на отчетах водителей, поэтому инцидентов могло быть и больше.



В Uber подчеркнули, что 99,9% поездок происходят без каких-либо жалоб на безопасность.

