В реестре водительских удостоверений уже пять миллионов записей

В реестре водительских удостоверений уже от 5 до 6 миллионов качественных записей. Об этом сказал вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире одного из телеканалов, передает УНН.



"Чтобы вы понимали, всего 9,5 миллионов человек в Украине имеют права водительские, и с фото - всего лишь 2,5 миллиона. То есть, когда останавливает тебя машина, есть большая вероятность того, что твоего фото нет у сотрудника полиции. И что мы сделали: мы взяли фото с демографического реестра и передали их в реестр водительских удостоверений. На сегодняшний день это уже от 5 до 6 миллионов качественных записей стали в реестре", - рассказал Михаил Федоров.



Министр отметил, что могут возникнуть и сотни других ошибок, поэтому нужно осуществить верификацию реестров, передать информацию держателям и исправить ошибки.

