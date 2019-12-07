Новак назвал ключевой момент переговоров России и Украины по газу

Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что переговоры между Россией и Украиной по газу идут в интенсивном формате и продолжаются в настоящий момент на корпоративном уровне.



Новак отметил, что Россия настроена на решение спорных вопросов.

Он уточнил, что в переговорах принимают участие "Газпром", "Нафтогаз" и оператор ГТС Украины.



"Сегодня эти переговоры продолжаются на корпоративном уровне, очень интенсивные. Даже в настоящий момент они продолжаются. Мы, конечно, настроены на то, чтобы найти все необходимые решения тех вопросов, которые есть", – заявил Новак в интервью телеканалу "Россия 24".



Он подчеркнул, что урегулирование судебных разбирательств является ключевым моментом переговоров в данный момент.



"Мы считаем, что в первую очередь должны быть урегулированы судебные разбирательства. Это ключевой вопрос на повестке дня. Также должны быть созданы такие условия для транзита газа, которые конкурентоспособны по отношению к другим. В этом случае, конечно, транзит будет сохранен и у нас будут возможности, в том числе, использовать газотранспортную систему Украины", – сказал он.

