Лавров сообщил, чего ждет от встречи Нормандского формата в Париже

Россия ожидает, что Нормандская встреча в Париже позволит достичь дополнительных договоренностей, которые позволят урегулировать ситуацию на востоке Украины. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.



"Что мы будем ожидать от "нормандского формата"? Будем ожидать дополнительных договоренностей, которые позволят этот конфликт ликвидировать, которые позволят обеспечить надёжно безопасность людей на Донбассе, позволят обеспечить их права, которые закреплены в Минских договоренностях, и которые позволят этот конфликт прекратить", - сказал Лавров на конференции "Средиземноморье: Римский диалог". Его цитирует Интерфакс-Украина.



По словам министра, Россия также ожидает на саммите услышать от президента Украины Владимира Зеленского, как он сам видит движение вперёд.



"Наверное, это невозможно сделать за один день, но нужно терпеливо добиваться этого, и чем быстрее мы будем делать это, тем лучше для всей Украины", - добавил он.

