США стали чаще отказывать украинцам в визах

Доля отказов украинцам в гостевых визах (B-visas) для поездок в США составляет 45,06%. Об этом свидетельствует статистика Государственного департамента США за 2019 фискальный год.



При этом в предыдущем году доля отказов была ниже и составляла около 40%.



Для сравнения, у Молдовы доля отказов - 61%, у Беларуси - 23%, у России - 15%, у Польши - 4%, у Венгрии - 10,5%, у Словакии - 16%, у Румынии - 10%.



Больше всего США отказывают в визах жителям Микронезии, Палау и Северной Кореи (100%). Доля отказов для граждан Ирана - почти 87%, Джибути - больше 85%, Сомали - больше 80%, Йемена - больше 78%.



Власти США не объясняют причин, по которым отказывают в визах гражданам отдельных стран. Но, как правило, это связано либо с количеством нелегалов, которые остаются в США из этой страны, либо с неправильным заполнением документов и непредоставлением каких-либо из них.



Напомним, что с 2019 года при подаче документов на визу США нужно указывать свои соцсети, электронные адреса, которые заявитель использовал в течение пяти последних лет, телефонные номера, статусы о поездках и депортациях, а также информацию о причастности родственников к террористическим организациям.

