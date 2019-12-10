Назван топ-10 звезд кино 2019 года

Киноресурс IMDb опубликовал рейтинг самых популярных артистов на основе поисковых запросов. Данные появились на официальной странице портала.



Первенство в рейтинге досталось голливудской актрисе Бри Ларсон. Звезда в 2019 году снялась в супергеройской ленте Капитан Марвел и появилась в фильме Мстители: Финал.



Ларсон стала популярной после того, как получила премию Оскар за лучшую женскую роль в фильме Комната 2015 года.



Второе место досталось 25-летней звезде сериала Пацаны - Эрин Мориарти, третьей стала 33-летняя Эмилия Кларк.

Все фото - imdb



В топ-10 также оказались Наоми Скотт из Аладдина, Дакре Монтгомери из Очень странные дела, Закари Ливай из фильма Шазам, Киану Ривз, Роза Салазар из ленты Алита: Боевой ангел и Марго Робби. Замкнул десятку исполнитель главной роли в фильме Джокер Хоакин Феникс.





