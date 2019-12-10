Ученые выявили в крови основные вехи старения

Стэнфордский университет узнал: биологическое старение человека происходит в три этапа и связано с изменением качественного состава крови, пишет "Российская газета". Было проведено исследование плазмы 4263 человек в возрасте 18-95 лет. Оказалось, состав 1379 из 3000 белков сильно меняется в течение жизни.



Собственно, изменение их концентрации может приводить к самому старению. Притом, было установлено, что физиологическое старение не происходит равномерно, а имеет три явных этапа в жизненном цикле - в 34, 60 и 78 лет. Это связано с резким изменением количества большинства белков.



То есть основное время оно остается неизменным, но в какой-то момент происходит скачок вверх или вниз. По этим моментам может определять молодость, поздний средний возраст и пожилой возраст. Кстати, было доказано, что мужчины и женщины стареют по-разному. Из 1379 значительно меняющихся с возрастом белков около 900 оказались способны предсказывать возраст человека одного пола, но не другого.

