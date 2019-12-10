Три топ-менеджера Samsung сели в тюрьму за мошенничество

Три руководителя высшего звена корпорации Samsung Electronics были признаны виновными в мошенничестве и приговорены к тюремному заключению. Об этом сообщает Yonhap в понедельник, 9 декабря.



Так, по решению суда Центрального административного округа Сеула вице-президент Samsung Electronics, отвечавший за финансовые средства компании, получил два года тюремного заключения. Двое других подсудимых вице-президента были приговорены к полутора годам лишения свободы.



В частности, они обвинялись в том, что по их указанию другие сотрудники компании пытались скрыть и уничтожить документы, касающиеся финансовой отчетности корпорации.



Прокуратура Южной Кореи подозревает дочернюю компанию Samsung Electronics – производителя лекарственных препаратов Samsung BioLogics – в искусственном наращивании стоимости акций этого предприятия. Так, в надзорном органе полагают, что в 2015 году в результате незаконного изменения формулы расчета стоимости акций в совместной американо-южнокорейской компании Bioepis капитализация Samsung BioLogics резко возросла – на 4,5 трлн южнокорейских вон ($3,78 млрд).

