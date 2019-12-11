Правильный режим сна снижает риск инфарктов

Университет Колорадо выяснил, какой режим сна способен реально снизить риск сердечных приступов. Итак, оптимальная продолжительность сна - 6-9 часов. При этом даже среди людей, ведущих здоровый образ жизни и без генетической предрасположенности к сердечным недугам, нехватка или избыток сна повышает риск сердечного приступа. А вот у людей с генетической предрасположенностью к приступам правильный режим сна снижает соответствующий риск.



В общей сложности ученые проанализировали данные 461000 человек 40-69 лет, у которых никогда не было сердечного приступа. Их состояние фиксировалось в течение семи лет. Выяснилось: у людей, спавших менее 6 часов, риск сердечного приступа повышался на 20%. Спавшие более 9 часов также были в группе повышенного риска (подскакивал на 34%). При адекватном режиме сна и генетической предрасположенности риск падал на 18%.



Чем дальше наблюдаемые выходили за пределы оптимального объема сна, тем больше повышались риски. Так, у людей, которые спали 5 часов в сутки, риск сердечного приступа возрастал на 52%, а у спавших 10 часов вероятность приступа была в два раза выше. Продолжительность сна влияла на здоровье сердца независимо от других факторов, подчеркивают ученые.

