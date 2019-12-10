Украинцев ожидают две волны гриппа

В эпидемическом сезоне 2019-2020 года на грипп и ОРВИ в Украине могут заболеть до 6,7 млн человек. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщает пресс-служба Министерства здравохранения.



В текущем эпидсезоне медики ожидают две волны подъема заболеваемости: в декабре и в конце января - начале февраля, с возможным пиком на четвертой неделе 2020 года.



"Также ЦОС рассчитал прогноз возможных показателей заболеваемости на следующий сезон. В эпидемическом сезоне 2019-2020 гриппом и ОРВИ заболеют от 4,8 до 6,7 млн человек", - говорится в сообщении.



Кроме того, специалистами Центра общественного здоровья (ЦОС) рассчитан новый эпидемический порог интенсивности для текущего сезона. В этом году он составляет 476,7 на 100 тысяч населения.

