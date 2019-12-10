Путин прилетел во Францию на "нормандский саммит"

Президент России Владимир Путин прилетел во Францию на "нормандский саммит", передает УНН.



Отметим, что самолет с президентом РФ приземлился несколько минут назад — соответствующее видео опубликовал в Twitter российский журналист Дмитрий Смирнов.



Путин вышел из самолета, в аэропорту его встретил почетный караул. Впоследствии он сел в машину и покинул территорию аэропорта.



Напомним, по информации из Офиса Президента, двусторонняя встреча между Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным состоится после встречи “нормандской четверки” в Париже 9 декабря.



Как сообщал УНН, 9 декабря состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского со своими коллегами из Франции, Германии и России — в “нормандском формате” — в Париже.



Согласно графику ожидается, что в 14:55 Зеленский прибудет в Елисейский дворец. Перед непосредственным началом встречи лидеров в “нормандском формате” Президент Украины встретится со своим коллегой из Франции Эммануэлем Макроном в 15:05. Ожидается, что позже Зеленский проведет аналогичную встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель в 15:30.



Уже непосредственно в 16:00 должна начаться встреча лидеров стран-участниц “нормандского формата”. После этого, в 18:45 состоится встреча лидеров стран-участниц “нормандского формата” с представителями СМИ.

