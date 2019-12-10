США остаются лидером продажи оружия в мире - SIPRI

В 2018 году объем продаж оружия и военных услуг 100 крупнейших оборонных компаний мира увеличился на 4.6% по сравнению с 2017-м и составил $420 млрд.



Среди лидеров — американские компании, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), опубликованном 9 декабря.



По сравнению с 2002 (первый год, по которому имеются сопоставимые данные), в 2018 общий объем продаж оружия и военных услуг увеличился на 47%.



"Американские компании доминируют в Топ-100. Наблюдается выраженная тенденция к слиянию крупных компаний. Впервые с 2002 года пятерку лидеров рейтинга занимают исключительно компании, расположенные в США: Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon и General Dynamics. В 2018 году общий объем продаж пяти американских компаний составил 148 млрд долларов - 35% от общего объема продаж оружия в рейтинге SIPRI ТОП-100", - говорится в сообщении.



Согласно новым данным SIPRI, совокупный объем продаж вооружений всех американских компаний, представленных в рейтинге, вырос на 7.2% и составил 246 млрд долларов, или 59% от общего объема продаж в рейтинге SIPRI Топ-100.



В 2018 году ключевым событием в военной промышленности США стала растущая тенденция к консолидации оборонных компаний. Например, две из пяти ведущих компании - Northrop Grumman и General Dynamics, сделали многомиллиардные приобретения в 2018 году.



"Американские компании готовятся к новой программе модернизации вооружений, которая была объявлена в 2017 году президентом Трампом", - отмечает директор Программы вооружений и военных расходов SIPRI Од Флеран.



По его словам, крупные американские компании стремятся слиться, чтобы иметь возможность производить системы вооружений нового поколения и, следовательно, иметь в своем распоряжении более широкие возможности для получения новых контрактов от правительства США.



Также, по данным отчета, объем продаж вооружений российских компаний остается стабильным. Совокупный объем продаж оружия 10 компаний РФ в рейтинге 2018 года составил $36.2 млрд – незначительное снижение на 0.4% по сравнению с 2017-м. Доля российских компаний в общем объеме продаж в рейтинге SIPRI сократилась с 9.7% в 2017 до 8.6% в 2018. Во многом это было связано с увеличением общего объема продаж Топ-100 в 2018 году из-за существенного роста продаж американских и европейских компаний.



"В 2018 году продажи оружия Концерна Алмаз-Антей (крупнейшего производителя вооружений в России), продолжали расти, - сообщает Александра Куимова, научный сотрудник Программы вооружений и военных расходов SIPRI. – Увеличение объема продаж было обусловлено не только высоким внутренним спросом, но и ростом продаж вооружений (в частности, ЗРК С-400) в другие страны”.



Что касается стран ЕС, то в 2018-м совокупный объем продаж вооружений 27 европейских компаний, входящих в рейтинг SIPRI Топ-100, незначительно вырос и составил $102 млрд.



Примечательно, что в 2018 году восемьдесят компаний рейтинга SIPRI ТОП-100 базировались в США, Европе и России. Из оставшихся 20, шесть - базировались в Японии, по три - в Израиле, Индии и Южной Кореи, две - в Турции и по одной - в Австралии, Канаде и Сингапуре.



Как известно, база данных SIPRI по военной промышленности была создана в 1989 году. В то время она исключала данные по компаниям в странах Восточной Европы, включая Советский Союз. Текущая версия содержит данные по российским компаниям, начиная с 2002 года. Китайские компании не включены в базу данных из-за отсутствия доступных информации и данных для обоснованной и последовательной оценки продаж оружия, начиная с 2002 года.



SIPRI определяет продажи вооружений и услуг военного назначения как продажи военных товаров и услуг военным потребителям, включая продажи как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Если не указано иное, все изменения рассчитываются в реальном выражении. Сравнения между 2017 и 2018 основаны на списке компаний, ранжированных в 2018 (т.е. ежегодное сравнение между одним и тем же набором компаний).



