Полиция взялась за «самоуправство» Богдана по заявлению Кличко

Полиция взялась за «самоуправство» Богдана по заявлению Кличко

Национальная полиция начала уголовное производство относительно вероятного «самоуправства» председателя Офиса президента Украины Андрея Богдана по заявлению мэра Киева Виталия Кличко, чье увольнение с должности председателя КГГА уже согласовал Кабмин и до сих пор рассматривает президент Владимир Зеленский. Об этом говорится в ответе правоохранителей главе Киева, пишет Радио Свобода.

«27 ноября 2019 следственным управлением Главного управления Национальной полиции в городе Киеве внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований (...) по признакам уголовного нарушения, предусмотренного статьей 356 Уголовного кодекса Украины», - говорится в ответе Нацполиции.

Богдан пока публично не отреагировал на обращение Кличко в Нацполицию.

В начале ноября мэр Киева Виталий Кличко обратился с заявлением в Нацполицию относительно «самоуправства» руководителя Офиса президента.

Согласно документу, Кличко считает, что Богдан совершил уголовное преступление, когда обратился в Кабмин с письмом о его увольнении, поскольку такие действия, по его мнению, не относятся к его должностным обязанностям как главы ОП.

В конце сентября Виталий Кличко уже подавал иск против главы ОП в суд. По мнению городского головы Киева, руководитель Офиса президента превысил свои полномочия, когда подал письмо в Кабмин, которое и стало основанием рассмотрения правительством представления на увольнение с должности главы КГГА. В исковом заявлении Кличко подчеркнул, что такие вопросы – исключительные полномочия президента и правительства.

А во втором иске Кличко требовал признать противоправными действия правительства по внесению президенту представления от 4 сентября об увольнении и просит отменить соответствующее предложение премьер-министра Алексея Гончарука.

Кабинет Министров Украины 4 сентября согласовал увольнение Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации. По словам премьера, постановление Кабмина еще должен согласовать президент Владимир Зеленский.

Впрочем, до сих пор президент не подписал распоряжение. Во время пресс-марафона 10 октября Зеленский заявил, что «еще думает об этом» - и пообещал поговорить с главой Киева перед тем, как решить вопрос КГГА. Также президент отметил, что поддерживает идею о разделении функций городского головы Киева и руководителя КГГА.