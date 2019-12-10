Объявлены номинанты на премию "Золотой Глобус"

Фильмы "Джокер" Тодда Филлипса и "Ирландец" Мартина Скорсезе станут конкурентами премии "Золотой глобус" в категории "Лучшая драма".



На "Лучшую драму" 77-й премии "Золотой Глобус" также претендуют: "1917" Сэма Мендеса, "Брачная история" Ноа Баумбака и "Два папы" Фернандо Феррейры Мейреллеса, объявили организаторы в понедельник.



В номинации "Лучшая комедия/мюзикл" представлены: "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино, "Рокетмен" Декстера Флетчера, "Достать ножи" Райана Джонсона, "Меня зовут Долемайт" Крэйга Брюэра и "Кролик Джоджо" Тайка Вайтити.



За звание "Лучшего режиссера" поборются: Пон Чжун Хо с фильмом "Паразиты" (обладатель Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля), Квентин Тарантино ("Однажды в Голливуде"), Мартин Скорсезе ("Ирландец"), Тодд Филлипс ("Джокер") и Сэм Мендес ("1917").



В номинации "Лучший драматический актер" представлены: Хоакин Феникс ("Джокер"), Кристиан Бэйл ("Форд против Феррари"), Антонио Бандерас ("Боль и слава"), Адам Драйвер ("Брачные истории") и Джонатан Прайс ("Два папы").



За награду в аналогичной женской номинации поборются: Скарлетт Йоханссон ("Брачные истории"), Шарлиз Терон ("Скандал"), Рене Зеллвегер ("Джуди"), Сирша Ронан ("Маленькие женщины") и Синтия Эриво ("Гарриет").



На звание лучший актер в мюзикле/комедии претендуют: Леонардо ДиКаприо ("Однажды в Голливуде"), Дэниел Крейг ("Достать ножи"), Тэрон Эгентон ("Рокетмен"), Роман Гриффин ("Кролик Джоджо") и Эдди Мерфи ("Меня зовут Долемайт").



Лучшей комедийной актрисой может стать: Эмма Томпсон ("Прошлой ночью"), Кейт Бланшетт ("Куда ты пропала, Бернадетт?"), Аквафина ("Прощание"), Ана Де Армас ("Достать ножи") и Бини Фелдштейн ("Книжный магазин").



В номинации "Лучший иностранный фильм" представлены -"Паразиты" Пон Чжун Хо, "Прощание" Лулу Ванга, "Боль и слава" Педро Альмодовара, "Портрет девушки в огне" Cелин Сьяммы и "Отверженные" Ладж Ли.



"Золотой глобус" - американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. "Золотой глобус" вручается каждый год в январе по результатам голосования около 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.



77-я церемония вручения наград премии "Золотой глобус" пройдет 5 января 2020 года в Лос-Анджелесе.

