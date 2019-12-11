Вышел первый трейлер фильма «Охотники за привидениями: Наследники»

Кинокомпания Sony Pictures Entertainment показала официальный трейлер новых «Охотников за привидениями». Фильм «Охотники за привидениями: Наследники», премьера которого запланирована на следующее лето, станет прямым продолжением первой и второй части оригинального фильма 1980-х годов.



Главными персонажами в сиквеле станут дети. Как понятно из трейлера, да и названия, это потомки тех самых охотников из оригинальной комедии. По сюжету, город, в котором живут школьники, вновь атакован призраками, а дети тем временем находят по гаражам и чуланам оборудование для их ловли, включая ловушки и тот самый автомобиль. И конечно, в самый подходящий момент.





