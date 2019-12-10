В Донбассе планируют развод сил в трех новых пунктах

Разведение сил в трех новых пунктах в Донбассе предполагается к концу марта 2020 года, сообщается в коммюнике, принятом по итогам встречи в Париже.



"Они ("нормандские" лидеры – ред.) поддержат соглашение в рамках трехсторонней контактной группы по трем дополнительным зонам разведения с целью разведения сил и (военной - ред.) техники к концу марта 2020 года", - говорится в документе.

