В Донбассе планируют развод сил в трех новых пунктах
Разведение сил в трех новых пунктах в Донбассе предполагается к концу марта 2020 года, сообщается в коммюнике, принятом по итогам встречи в Париже.
"Они ("нормандские" лидеры – ред.) поддержат соглашение в рамках трехсторонней контактной группы по трем дополнительным зонам разведения с целью разведения сил и (военной - ред.) техники к концу марта 2020 года", - говорится в документе.
Источник: Интерфакс-Украина
01:00
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