WhatsApp с 1 января перестанет работать на миллионах устройств

Мессенджер WhatsApp прекратит работать у пользователей ОС Windows Phone и устаревших версий Android и iOS. Произойдет это с 31 декабря текущего года, пишет Daily Mail.



На ОС старше Android 2.3.7 и iOS 8 поддержка прекратится 1 февраля 2020 года.



Пользователи не смогут создавать новые учетные записи, проверять существующие переписки. Это затронет миллионы пользователей.



Мессенджер будет доступен на ОС, начиная от Android 4.0.3 и iOS 9.



Разработчики WhatsApp пояснили, что такие ограничения связаны "с невозможностью будущего расширения возможностей приложения".

