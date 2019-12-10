Германия стала европейским лидером по продажам электромобилей

В Европе лидером по продажам электромобилей стала Германия, которая опередила Норвегию, занимавшую первую позицию несколько лет, пишет Bloomberg.



К ноябрю в Германии было зарегистрировано 57 533 новых электрокаров, тогда как в Норвегии - 56 893. Эти данные предоставили транспортные департаменты обеих стран.



Норвегия была европейским лидером по продажам электромобилей с 2010 года, то есть с момента, когда на рынок вышел первый массовый электрический автомобиль Nissan Leaf.



Эксперты объясняют смену лидера тем, что немецкие автоконцерны Volkswagen, BMW и Daimler уделили огромное внимание производству электромобилей. Также свою лепту внесли и власти Германии, которые популяризируют экологичный транспорт.



Всего же в ЕС в третьем квартале 2019 года среди зарегистрированных автомобилей доля электрокаров составила лишь 3,1 процента.

