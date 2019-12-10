В полиции опровергли версию умышленного поджога в одесском колледже

Версию об умышленном поджоге в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса — в полиции не рассматривают. Об этом во время брифинга сообщил начальник управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех, передает корреспондент УНН.



Так, на вопрос журналиста, рассматривают в полиции версию умышленного поджога, чтобы скрыть махинации с недвижимостью, Бех ответил, что это “не соответствует действительности”.



“Это не соответствует действительности, у нас такой версии не рассматривается. И в настоящее время ничего здесь комментировать ”, - отметил начальник управления.



Напомним, руководителю одесского колледжа, где в результате пожара погибли не менее 12 человек, сообщили о подозрении.



Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.



На данный момент известно о 12 погибших. Первой из подтвержденных погибших является студентка, тело второго погибшего человека нашли под завалами 5 декабря. Тела еще двух людей под завалами нашли 6 декабря. 7 декабря нашли еще три тела. Также один человек — спасатель — умер в больнице. 8 декабря было найдено еще два тела погибших под завалами. 9 декабря во время разбора завалов обнаружено еще два тела — одно в в 00:35, другое — в 5:15.



В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство. У полиции есть две версии пожара в колледже в Одессе — нарушение пожарной безопасности и поджог. В деле уже есть первые подозреваемые.

