Бывший менеджер Boeing признался в страхе сажать свою семью на самолеты Boeing

Бывший менеджер Boeing, проработавший в компании десять лет, признался, что не решается отправлять свою семью в путешествия на самолетах компании. Он также рассказал о проблемах на производстве Boeing, предшествующих двум авиакатастрофам с самолетами 737 Max. Своими мыслями Эд Пирсон (Ed Pierson) поделился с NBC News.



По словам бывшего сотрудника крупного американского авиапроизводителя, он неоднократно поднимал тревогу по поводу условий труда на заводе Boeing. Он отметил, что рабочие на предприятии работали до изнеможения, чтобы произвести больше и быстрее, и это могло привести к непоправимым ошибкам.



Пирсон обращался к руководству компании и в Федеральную авиационную администрацию США с требованием закрыть производственную линию на некоторое время. Кроме того, в письме генеральному менеджеру Скотту Кэмпбеллу (Scott Campbel) он признался, что боится сажать свою семью на самолеты Boeing.



Тем не менее, к его рекомендациям не прислушались, и в октябре 2018 года авиалайнер Boeing 737-Max авиакомпании Lion Air потерпел крушение в Индонезии. «Я много плакал. Я злился на себя, потому что чувствовал, что мог приложить больше усилий», — вспоминал Пирсон.



После этого бывший менеджер продолжил привлекать внимание руководства компании к проблемам на заводе. По его словам, 19 февраля он написал письмо совету директоров Boeing. «Я не хочу пугать публику и тратить время зря. Но я также не хочу просыпаться однажды утром и слышать о новой трагедии, а потом сожалеть об этом», — говорилось в письме Пирсона.



Следующее крушение Boeing произошло 19 дней спустя, 10 марта в Эфиопии. «Это было последней каплей, — заявил мужчина, объясняя свое решение обратиться в СМИ. — Я действительно надеялся, что предоставляя информацию нужным людям и следуя всем протоколам, я добьюсь своего, и они начнут выполнять свою работу».



В октябре американский сенатор от штата Коннектикут Ричард Блюменталь назвал производимые компанией Boeing самолеты летающими гробами. Такое заявление политик сделал на заседании в Конгрессе США по поводу авиакатастроф самолетов Boeing 737 Max. По словам Блюменталя, компания намеренно скрыла проблему ради прибыли.



Ранее в апреле менеджер по контролю качества Boeing Джон Барнетт также обвинил компанию в использовании бракованных деталей при сборке авиалайнеров 787 Dreamliner, о чем сообщало издание New York Times. Тогда менеджер утверждал, что на заводе в Чарльстоне, где собирался самолет, был слабый контроль качества, и это угрожало безопасности полетов.



Полеты лайнеров Boeing 737 MAX приостановили по всему миру после двух катастроф — в Индонезии в октябре 2018 года и в Эфиопии в марте 2019-го. В совокупности в них погибли 346 человек. По итогам расследования стало понятно, что к трагедиям привели сбои в системе управления полетами MCAS, о которых знало руководство компании.

