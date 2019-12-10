Украинцы считают эмиграцию наибольшей угрозой для государства

Украинцы считают проблемой номер один для государства массовый выезд за границу наших соотечественников.



Об этом во время пресс-конференции в Укринформе сообщил руководитель социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович.



"Массовый выезд украинцев за границу - это проблема номер один, которую считают украинцы наибольшей угрозой для Украины. 56 процентов так считают. Остальные проблемы - экономический упадок, обнищание населения, ухудшение здоровья нации - это все имеет несколько более низкие показатели", - сказал Антипович.



Он отметил, что проблема эмиграции возникла не сегодня и была для самих украинцев номером один еще с 2018 года.



"Если есть колебания по каким-то другим вещам - по тому же экономическому упадку, например, с 2018 по 2019 год снизилась тревога примерно на треть, - это массовый выезд за границу остался при своих показателях. При всех изменениях власти, при всем, что произошло в 2019 году, - массовый выезд за границу как получал более 50% тревоги или угрозы в оценках украинском, так и получает ", - подчеркнул социолог.



Он сообщил, что недавно были представлены результаты соцопроса в 24 областных центрах, и, согласно его результатам, треть жителей областных центров думали над идеей трудовой миграции за границу.



"Основной причиной они считают, что они вынуждены это делать для удовлетворения минимальных потребностей, то есть вопрос заработка. Так считает 50 процентов тех, кто думает о трудовой эмиграции за границу. 27 процентов из них считают, что они ехали бы на заработки из-за того, чтобы самореализоваться и найти новые возможности, то есть это развитие ", - добавил Антипович.



Еще 17 процентов, а это каждый шестой опрошенный, сказали, что они не видят никакого будущего в Украине, уточнил руководитель социологической группы «Рейтинг».

