Пасмурно и сыро будет в Украине в ближайшие дни

В ближайшие сутки, 11 декабря, погода в Украине будет пасмурной и сырой, и хотя территория страны останется в теплой воздушной массе, из-за облачности и туманов дневная температура будет не очень высокой, сообщает во вторник Укргидрометцентр. В среду на Закарпатье, Прикарпатье и в Винницкой области небольшой дождь, в горах с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня на большей части территории страны туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура в течение суток от 1° мороза до 4° тепла (на крайнем юге днем 5-8 ° тепла).



В Киеве - без существенных осадков, ночью и в первой половине дня туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в течение суток 1-3° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 11 декабря самая высокая температура днем была 10,7 в 1960г., самая низкая ночью -20,8 в 1921г.



На 12 декабря синоптики прогнозируют в Украине без осадков, лишь ночью в западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях небольшой дождь , местами с мокрым снегом.



Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, на юге местами кое-где порывы 15-20 м/с.



Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла, в Одесской области и в Крыму до 8°.



В Киеве - ночью небольшой дождь, местами с мокрым снегом, днем без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.

