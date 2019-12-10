Путин предупредил о риске геноцида на Донбассе

Установление Киевом контроля на границе с Россией чревато геноцидом в Донбассе. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Это будет Сребреница», — сказал российский лидер.



Ранее, 10 декабря, глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Киев и Москва могут прийти к компромиссу в вопросе передачи Украине контроля над границей на Донбассе. По его словам, в первое время контроль над границей могут осуществлять не погранвойска, а украинская полиция вместе с «представителями территориальных общин».



О необходимости полного возвращения границы под контроль Киева президент Украины Владимир Зеленский заявлял после встречи «нормандской четверки» в Париже. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться на следующем саммите в «нормандском формате».



В декабре 2017 года Путин также предупреждал, что украинские нацбатальоны устроят резню на Донбассе, как в боснийской Сребренице, если им не будут противостоять милицейские формирования. Таким образом он прокомментировал слухи о присутствии российских военных на территории Украины.



Резня в Сребренице, произошедшая в 1995 году, является самым большим убийством в Европе после окончания Второй мировой войны. Власти Боснии и Герцоговины сообщали об исчезновении 7-10 тысяч сребреницких мусульман.

