Против Порошенко завели дело о госизмене

Государственное бюро расследований Украины возбудило против бывшего президента Петра Порошенко уголовное дело о государственной измене при подписании Минских соглашений. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов, который при президенте Викторе Януковиче был первым заместителем главы его администрации.

В заявлении говорится, что Порошенко согласовал с лидерами "нормандской четверки" пункт о том, что выборы в самопровозглашенных республиках Донбасса должны пройти раньше передачи Киеву контроля над российско-украинской границей. По словам Портнова, этот факт можно считать госизменой.



Госбюро расследований уже возбуждало против Порошенко дело о госизмене. Поводом для него также стало заявление Портнова, который утверждал, что президент намеренно пожертвовал военными моряками, которых отправил в Керченский пролив. Позже Портнов заявлял, что Генпрокуратура закрыла это дело.

Кроме того, бывший президент Украины фигурирует еще в десятке уголовных дел, по большинству из которых проходит как свидетель. Порошенко 20 раз вызывали на допрос, но он явился в Госбюро всего трижды. При этом сам он называл попытки привлечь его к ответственности провокацией, цель которой — запугать его команду.

