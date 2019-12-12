Вышел трейлер сериала "Темные века" с Рэдклиффом
В сети появился трейлер нового сериала с Дэниэлом Рэдклиффом и Стивом Бушеми в главных ролях - "Темные века". Ролик появился на официальном YouTube-канале TBS.
Проект является продолжением сериала "Чудотворцы", но никак не связан с ним по сюжету. В первом случае Стив Бушеми сыграл Бога, а Дэниэл Рэдклифф - ангела низшего звена.
"Темные века" станут антологией с новым названием и сюжетом. В новом сериале Бушеми сыграет крестьянина из небольшой деревни во времена Средневековья. Дэниэл Редклифф станет принцем, "который любит уток".
Также в сериале появятся Каран Сони, Джон Басс, Джеральдин Висванатхан и Лолли Адефоп. Премьера сериала состоится 28 января 2020 года.
Источник: Корреспондент
13:31