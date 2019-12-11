Нарушения прав верующих УПЦ в 2019 году: 150 судебных процессов и 250 судебных производств

150 судебных процессов по нарушению прав верующих Украинской Православной Церкви состоялось в 2019 году, также открыто 250 судебных производств.



Как сообщает Центр Информации УПЦ, об этом говорится в отчете управляющего делами Украинской Православной Церкви митрополита Антония (Паканича), который был озвучен во время итогового заседания Священного Синода Украинской Православной Церкви.



«В течение года общины УПЦ страдали от незаконных перерегистраций. Председателями областных государственных администраций выдано более 200 предписаний о перерегистрации общин УПЦ в «УПЦ КП» или «ПЦУ». Следует отметить, что распоряжения выдаются только на основании обращений территориальных общин. Однако, орган, уполномоченный проводить регистрацию уставных документов, не соблюдает законодательного требования о перечне необходимых документов для осуществления регистрационных действий и не учитывает законодательное разграничение понятий «территориальная община» и «религиозная община». В связи с этим, для установления справедливости и защиты нарушенных прав, религиозные общины Украинской Православной Церкви вынуждены обращаться в местные суды с исками», - указывается в документе.



Также в отчете обращается внимание на то, что «во многих регионах Украины, такая незаконная регистрация стала поводом для рейдерских захватов церковного имущества, которое часто сопровождалось избиением и кровопролитием».



«По фактам совершенных правонарушений, а также через препятствия свершения церковного богослужения, незаконного проникновения и осквернения святынь открыто более 250-ти уголовных производств. Часть правонарушений по заявлениям пострадавших мирян и священнослужителей УПЦ внесены в реестр через судебные решения, поскольку правоохранители при захватах храмов не всегда видели нарушения прав граждан или религиозных общин», - говорится в документе.

