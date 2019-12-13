У детей из замороженых эмбрионов больше риск развития рака

Как отмечает The Daily Mail, был проведен анализ данных более миллиона детей. Оказалось, ЭКО-дети на 154% чаще сталкивались с раком, чем дети, зачатые естественным путем. Среди детей, чьи матери забеременели естественным путем, на 100000 детей приходилось 17,5 случая рака. Этот показатель составлял 44,4 случая на 100000 для детей из замороженных эмбрионов.



При этом ученые не смогли доказать, что само ЭКО привело к повышению риска рака. В частности, речь идет о лейкемии, опухоли головного мозга и позвоночника. Проблемы касается только замороженных эмбрионов. По словам ученых, именно процесс замораживания и размораживания, а также использование химических веществ в этом процессе способствует генетическим изменениям, которые впоследствии приводят к раку.



Лекарства, применяемые в рамках лечения бесплодия, процедура ЭКО или внутрицитоплазматическая инъекция сперматозоидов риск не повышали. Правда, вопросы все же вызывает применение женских половых гормонов (эстрогена) в ходе лечения бесплодия.

