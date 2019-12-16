Занятия спортом помогают мозгу работать эффективнее

В мозге периодически фиксируются случайные "шумы". И подавить их позволяют занятия спортом, передает ТАСС. Тренировки укрепляют нервную систему, спасают от потери памяти. В отчете Северо-Западного университета говорится: "Фоновый шум в мозге можно представить себе как помехи на музыкальном радиоканале. Качество его звучания можно улучшить двумя путями - повысив громкость или подавив эти шумы. Мы выяснили, что мозг атлетов справляется с подобными помехами, уменьшая их силу".



К исследованию привлекли 1000 добровольцев 18-24 лет. Половину из них составляли профессиональные спортсмены. Добровольцам предлагали прослушать разные звуки, слоги и словам пока их мозг сканировали на электрическую активность (сигналы, возникающие при переходе из покоя в рабочий режим). На основе результатов эксперимента были выделены три группы - спортсмены, музыканты и знатоки иностранных языков.



Для последних двух был характерен высокий уровень сигнала и нормальный уровень "шума" в покое. А мозг спортсменов почти не вырабатывал помех в покое и при этом демонстрировал обычный уровень активности во время распознавания речи. Возможно, слышать и распознавать даже самые малозаметные звуки в сильно зашумленной обстановке помогает спортсменам лучше выступать на соревнованиях.

