В Украине установили правила поставки горячей воды

Кабинет министров Украины одобрил новые правила поставки горячей воды. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram.



По его словам, правительство определило четкие параметры качества услуги, в частности – температура должна быть в пределах 50-75 градусов по Цельсию. Кроме того, был определен порядок оплаты услуги и типичные договоры.



Гончарук добавил, что потребители должны получать качественные услуги за деньги, которые платят. Если они не их получат, то могут обжаловать уплату.

