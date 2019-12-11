Кабмин не планирует повышать стипендии

Кабинет министров не планирует повышать стипендии студентам. Об этом заявила глава Минобразования Анна Новосад в интервью изданию РБК-Украина в среду, 11 декабря.



По словам Новосад, стипендии могут повыситься, но процент студентов, которые будут их получать, сократится. Также министр отметила, что академическая стипендия должна быть "мотивацией лучших".



"Когда же мы говорим об академических стипендиях, то, по моему мнению, это должно быть инструментом мотивации лучших. Они должны быть гораздо выше, чем есть сейчас. На следующий год пока увеличение не закладывали. Но все же путем существенного увеличения стипендий мы должны постепенно уменьшать процент тех, кто потенциально их может получать", - сказала Новосад.

