ГБР проводит обыски у застройщика Микитася

Государственное бюро раследований (ГБР) сегодня проводит обыски у застройщика, экс-нардепа и бывшего владельца "Укрбуда" Максима Микитася. Речь идет о легализации 200 млн гривен.



Как сообщил "Стране" директор ГБР Роман Труба, Микитась в декларации указал заведомо неправдивые доходы и начал их легализовать незаконным путем. Об этом подробно описано в материале "Страны", где указано, как деньги вкладчиков "Укрбуда" ушли на предметы роскоши для Микитася.



Как уточнил нам Труба, ГБР расследует несколько уголовных производств по Максиму Микитасю. Проверяется, в частности, его деятельность по использованию средств во время строительства Шулявского моста и военных объектов.



Труба добавил, что значительная часть материалов, изложенных в переписке пранкера Джокера с главой "Укрбуда" Майбородой, является предметом расследования ГБР. "Часть материалов переписки Джокера будет проверена в ходе дальнейшего расследования по Микитасю", - заявил "Стране" Роман Труба.

