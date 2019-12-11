Минздрав дополнил список противопоказаний к вакцинации

В Украине вступил в силу новый календарь профилактических прививок и перечень противопоказаний к вакцинации. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в среду, 11 декабря.



Изменения приказом Минздрава № 2070 были утверждены еще 11 октября текущего года, а теперь завершился этап подготовки, и они вступили в силу.



В перечень добавили данные относительно некоторых клинических состояний, внедрили понятие "предостережение" и предоставили больше возможностей для принятия решений специалистом первичного звена.



Также добавлены ситуации, относительно которых ранее не было руководства по вакцинации. Например, вакцинация перед и после оперативных вмешательств или вакцинация лиц, находящихся в контакте с иммунокомпрометированными.



Также для удобства классификации медицинские противопоказания разделили на две группы: абсолютные противопоказания против прививки и предостережение от вакцинации.



В первую группу вошли люди, которые находятся в состоянии, предполагающем серьезное побочное действие. Абсолютное противопоказание может быть как постоянным, так и временным.



А вот в случае с предостережением от вакцинации врач должен лично оценить преимущества прививки над его рисками и принять решение.



Перечень противопоказаний имеет значение не только для врачей первичного звена, которые осуществляют прививку, а и для специалистов вторичного и третичного звеньев, ведь они дают профилактические рекомендации.



Изменения в Перечень медицинских противопоказаний наработаны Национальной технической группой экспертов по иммунопрофилактике, Национальной медицинской академией последипломного образования им. П. Л. Шупика и учеными АМН Украины по вопросам вакциноуправляемых инфекций и иммунопрофилактики.



Обновленный перечень учитывает современные международные рекомендации ВОЗ, CDC, руководство американской ассоциации инфекционистов, согласованные с австралийскими, канадскими и британскими рекомендациями.

