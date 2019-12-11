Зеленский подписал закон об отмене госмонополии на производство спирта

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым отменяется монопольное право государственного Укрспирта на производство спирта.



Об этом говорится на сайте Верховной Рады.



Законопроектом предусмотрено, что государственная монополия на производство спирта упраздняется с 1 января 2020 года, одновременно частным предприятиям всех форм собственности позволят производить спирт в Украине. Условием производства спирта станет получение соответствующего разрешения у государства - лицензии.



"Также проект закона вводит полную либерализацию экспорта спирта из Украины. Так, согласно документу, экспорт спирта этилового, спирта этилового ректифицированного виноградного, спирта этилового ректифицированного плодового осуществляют субъекты хозяйствования, которые получили лицензию на производство", - объясняли в Офисе президента во время презентации законопроекта.

