Кабмин запускает тестирование приложения "Дія"

Кабинет министров Украины запускает бета-тестирование мобильно приложения "Дія", которое, в частности, позволит пользоваться электронным водительским удостоверением и электронным техническим паспортом автомобиля.



"Сегодня мы запускаем бета-тестирование нашего приложения "Дія", что и есть "государством в смартфоне". Это первый шаг, и первыми услугами, которые будут в этом приложении - это возможность использовать электронные водительские удостоверения и электронный технический паспорт", - сказал вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на брифинге по результатам заседания правительства.



По его словам, также будет возможность общения с государством через мессенджеры.



Приложение было разработано на протяжении нескольких месяцев при сотрудничестве с компанией "EPAM", которая предоставляла свои услуги на бесплатной основе.



На текущем этапе открыта регистрация для 20 тыс. первых бета-тестеров, у которых есть водительские права и технический паспорт на транспортное средство. После успешного прохождения тестовой эксплуатации приложение станет доступно для всех граждан Украины.



Вице-премьер отметил, что параллельно ведется робота по введению других электронных услуг. В частности, речь идет об электронном студенческом билете, электронном изменении места регистрации, а также ряде других. "Мы планирует раз на две недели делать новый релиз, выпускать новые услуги... Мы очень хотим, чтобы на протяжении следующего года таких услуг были сотни", - подчеркнул Федоров.

