Грета Тунберг стала человеком года по версии журнала Time

Человеком года по версии американского журнала Time стала 16-летняя шведская активистка Грета Тунберг. Об этом сообщается на сайте издания. Фото Тунберг, стоящей на берегу океана в Португалии, сотрудники издания сопроводили подписью «Сила юности». «Мы не можем просто продолжать жить так, как будто завтра не существует, потому что оно есть», — цитируют они активистку.



Школьница Тунберг стала одним из лидеров мирового экологического движения. В сентябре 2019 года шведка выступила на саммите по климату в ООН. В своей речи она обвинила политиков в том, что они лишили ее поколение детства, так как передали им все накопившиеся у человечества проблемы, связанные с изменениями климата, и переложили на их плечи их решение. После своего эмоционального выступления активистка быстро стала героиней интернет-мемов.



Несколько дней назад издание Time опубликовало шорт-лист премии. Туда вошли президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, глава Facebook Марк Цукерберг, а также участники акций протеста в Гонконге.



В 2018 году в победу в номинации «Человек года» журнал Time присудил журналистам, подвергающимся гонениям за свои взгляды и расследования. Список этих сотрудников СМИ возглавил тогда возглавил погибший саудовский журналист Джамаль Хашкуджи, — его убили в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле в прошлом году.



В список победивших журналистов, которых Time назвал The Guardians («стражами» или «хранителями»), тогда также вошла россиянка, заместитель главреда радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр, на которую в октябре 2017 года в редакции напал гражданин России и Израиля Борис Гриц.

