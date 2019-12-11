Кабмин одобрил контракт с Францией по патрульным катерам

Правительство одобрило контракт с Францией на строительство 20 патрульных катеров, общей стоимостью более 136 млн евро. Об этом сообщается на сайте МВД в среду 11 декабря.



"Кабинет министров поддержал проект распоряжения О представлении на ратификацию ВРУ Рамочного договора между правительством Украины и правительством Франции относительно официальной поддержки усиления морской безопасности и охраны Украины", – говорится в сообщении.



Замминистра внутренних дел Сергей Гончаров заявил, что этот документ позволит реализовать очень важный проект – строительство украинско-французских патрульных кораблей для усиления морской безопасности.



По его словам, в течение следующих трех лет Госпогранслужба получит 20 современных 32-метровых патрульных корабля компании ОСЕА для работы в акваториях Черного и Азовского морей.



Эти патрульные катера будут использоваться для охраны государственной границы на воде, операций наблюдения, надзора и контроля, поисково-спасательных операций и противодействия диверсионно-разведывательным группам, отметил Гончаров.



Он отметил, что, по условиям контракта, до 30% производства будет локализовано в Украине, и, кроме того, контрактом предусмотрено построение системы сервисного обслуживания и подготовки экипажа и технических работников.



За соответствующий документ еще предстоит проголосовать народным депутатам, уточнили в МВД.

