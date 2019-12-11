Полиция открыла дело по факту драки в Раде

Полиция открыла уголовное производство по факту столкновения в помещении комитетов Верховной Рады, в котором принимали участие народный депутат фракции "Слуга народа" Андрей Богданец, позже госпитализированный с подозрением на сотрясение мозга, и члены Всеукраинского объединения "Свобода".



Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, собранные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч.2 ст.346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины.



На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Печерского районного управления полиции, говорится в сообщении.



Как сообщалось, Богданец был госпитализирован после драки во время заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам агрополитики. По данным СМИ, после заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики между ним и членами Всеукраинского объединения "Свобода" возник конфликт, вероятно, из-за рассмотрения поправок к закону о рынке сельхозземель. "Свободовцы" намеревались добиться снятия с рассмотрения законопроекта.



В парламентской фракции "Слуга народа" инцидент называют нападением на парламентария и расценивают как провокацию.

