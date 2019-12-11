Милованов назвал курс доллара на уровне 20 гривен фантастикой

Курс доллара в следующем году вряд ли упадет до уровня 20 гривен. Об этом сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в интервью DW.



Отвечая на вопрос, вероятно ли падение курса доллара до уровня в 20 гривен, Милованов сказал: "Вряд ли, я думаю, что это фантастика. Мы можем себе такое фантазировать, но 20 это малореально".



В то же время он предположил, что в случае очень большого притока иностранных инвестиций курс может снизиться до 20 гривен за доллар.



"Мы рассматриваем два сценария: 3 и 6 миллиардов долларов инвестиций. Но если к нам зайдет 10-20, то возможно такой курс и будет", - сказал он и напомнил, что крепкая нацвалюта вредит экспортерам.

