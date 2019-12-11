Милованов обвинил АЗС в большой марже

Министр экономического развития Тимофей Милованов считает, что есть предпосылки для снижения цен на бензин. Об этом он написал на своей странице в Facebook, отметив то, что маржа АЗС за год выросла более чем вдвое, передает УНН.



"Статистика дня и проблема недели, а возможно и месяца. Маржа продавцов бензина А-95 выросла за год с 8% до около 21%. По моему мнению, это многовато. Курс усиливается, инфляция уменьшается, а цены на топливо не падают. Министерство изучает ситуацию и будет принимать все возможные действия полностью в соответствии с законом", - написал Милованов.

