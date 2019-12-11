Сурков призвал не верить словам пьяного Авакова

Помощник президента России Владислав Сурков призвал не верить"Сурков кричал и бросал бумаги на стол". Аваков рассказал о поведении делегации РФ на "нормандском саммите" "Сурков кричал и бросал бумаги на стол". Аваков рассказал о поведении делегации РФ на "нормандском саммите" "фантазиям" министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о ходе саммита "нормандской четверки" в Париже, потому что он не участвовал в нем.

"Переговоры в Париже в понедельник не были ни особенно тяжелыми, ни эмоционально заряженными. Скорее, долгими. Что касается фантазий Авакова, то лучшим комментарием к ним служат его собственные слова. В том же интервью, где он дает характеристики участникам российской делегации, он сообщает важные сведения и о себе самом. Он говорит, что его - цитирую - "близко не подпустили" к переговорам", - подчеркнул Сурков.



К тому же помощник президента РФ рассказал, что Аваков признался в том, что якобы пробрался в помещение после переговоров и активно допивал вино, оставшееся после ужина лидеров "нормандской четверки".



"Померольчик", по его выражению. Поэтому не нужно верить словам человека, который не был на переговорах, и еще к тому же и пьяному", - резюмировал Сурков.