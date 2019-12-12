В ООН призвали Украину учесть рекомендации Венецианской комиссии относительно языкового закона

В ООН призывают украинскую власть в полной мере учесть рекомендации Венецианской комиссии относительно Закона о государственном языке. Об этом сегодня во время брифинга заявила глава Миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, передает корреспондент УНН.



"Что касается Закона о государственном языке, мы обеспокоены тем, что Кабинет Министров и парламент только начали разрабатывать проект закона, о реализации прав коренных народов и национальных меньшинств. Этому закону следует предоставить приоритетный вес, чтобы обеспечить защиту языковых прав меньшинств. Законопроект должен быть разработан на основе инклюзивности путем консультаций", - сказала Богнер.



Она подчеркнула, что в Законе о государственном языке установлено, что Кабинет Министров должен подать этот законопроект в парламент до января 2020 года.



"Мы также обращаем внимание на опубликованное 9 декабря заключение Венецианской комиссии, которое подтверждает обеспокоенность, выраженную миссией в этих и предыдущих докладах. Мы призываем власти в полной мере учесть приведенные в нем рекомендации и подтверждаем свою готовность помогать правительству в их реализации", - добавила глава Миссии ООН.



Как сообщалось ранее в УНН, в своем заключении Венецианка раскритиковала языковой закон Украины.



В свою очередь, языковой омбудсмен заявила, что Украина будет прислушиваться к решению Венецианской комиссии и рассмотрит все их пожелания.

